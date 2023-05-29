Исследование: 19% россиян просят соседей присмотреть за жильём на время отъезда

Сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 41% россиян на время отъезда закрывают в квартире окна и двери, а 19% просят соседей присмотреть за жильём.

Ещё 16% респондентов заявили, что вообще не принимают никаких мер безопасности.

По словам 12% участников опроса, они установили дома сигнализацию.

Как утверждают 33% опрошенных, грабители им не страшны, поскольку дома красть нечего.

Исследование проводилось в соцсетях. В нём приняли участие 5,7 тыс. человек.

Ранее ведущий эксперт фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов заявил, что нужно соблюдать правила безопасности в квартирах, частных домах и любых других жилых помещениях.