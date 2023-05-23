Специалист Кузнецов посоветовал не поддаваться панике во время пожара

Ведущий эксперт фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов заявил, что нужно соблюдать правила безопасности в квартирах, частных домах и любых других жилых помещениях.

«Не курите в постели, не разводите открытый огонь и постарайтесь не совершать тех действий, которые потенциально могут спровоцировать пожар», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, если пожар уже начался, не стоит поддаваться панике. Как отметил эксперт, важно действовать соразмерно обстоятельствам.

Кузнецов пояснил, что если пожар произошёл в собственной квартире, то нужно по возможности сразу уходить.

«Если пожар разгорелся выше вас, можно спокойно эвакуироваться из квартиры, потому что пожар развивается всегда снизу вверх. Если он ниже вас и есть вероятность попасть под опасные факторы пожара, то здесь нужно дождаться эвакуации», — считает эксперт.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин назвал возможные причины лесных пожаров в стране.