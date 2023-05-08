Заслуженный спасатель Щетинин назвал возможные причины лесных пожаров в стране

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин назвал возможные причины лесных пожаров в стране.

«Это такое время года, когда любая человеческая оплошность и несоблюдение правил пожарной безопасности могут привести к таким печальным последствиям. Это высокая температура, это ещё довольно мало зелёной травы, это сухостой, ну и сельскохозяйственные работы, которые сейчас выполняют многие люди в майские праздники. Это целый комплекс таких моментов, которые вызывают такие пожары — в основном сильный ветер и жаркая температура. Чем больше будет зелени и меньше сухостоя, то, возможно, будет снижение пожароопасности», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее URA.RU сообщило, что в Курганской области пожарным удалось отстоять тысячи домов от огня.