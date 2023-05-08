Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Заслуженный спасатель Щетинин назвал возможные причины лесных пожаров в стране

Короткая ссылка
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин назвал возможные причины лесных пожаров в стране.

«Это такое время года, когда любая человеческая оплошность и несоблюдение правил пожарной безопасности могут привести к таким печальным последствиям. Это высокая температура, это ещё довольно мало зелёной травы, это сухостой, ну и сельскохозяйственные работы, которые сейчас выполняют многие люди в майские праздники. Это целый комплекс таких моментов, которые вызывают такие пожары — в основном сильный ветер и жаркая температура. Чем больше будет зелени и меньше сухостоя, то, возможно, будет снижение пожароопасности», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее URA.RU сообщило, что в Курганской области пожарным удалось отстоять тысячи домов от огня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить