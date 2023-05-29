Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Министр труда России Котяков: МРОТ к 2030 году должен превысить прожиточный минимум на 30%

Короткая ссылка
В России к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит прожиточный минимум на 30%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с фракцией ЛДПР.
Министр труда России Котяков: МРОТ к 2030 году должен превысить прожиточный минимум на 30%
  • РИА Новости

«В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растёт прожиточный минимум трудоспособного человека... Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%», — цитирует его ТАСС.

Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, минимальный размер оплаты труда в последующие годы будет повышаться опережающими темпами.

16 марта президент Владимир Путин поручил обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение МРОТ на 10%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить