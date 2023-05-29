Министр труда России Котяков: МРОТ к 2030 году должен превысить прожиточный минимум на 30%

В России к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит прожиточный минимум на 30%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с фракцией ЛДПР.

«В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растёт прожиточный минимум трудоспособного человека... Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%», — цитирует его ТАСС.

Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, минимальный размер оплаты труда в последующие годы будет повышаться опережающими темпами.

16 марта президент Владимир Путин поручил обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение МРОТ на 10%.