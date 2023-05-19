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Голикова заявила, что МРОТ в России будет повышаться опережающими темпами

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в последующие годы будет повышаться опережающими темпами.
Голикова заявила, что МРОТ в России будет повышаться опережающими темпами
  • РИА Новости

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

«Мы приняли такое решение, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами», — цитирует её ТАСС.

Голикова отметила, что решение поддержано президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Ранее Мишустин сообщил, что повышение МРОТ на 18,5% с 2024 года позволит увеличить зарплаты 4,8 млн граждан России.

16 марта Путин поручил обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение МРОТ на 10%.

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