Голикова заявила, что МРОТ в России будет повышаться опережающими темпами

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в последующие годы будет повышаться опережающими темпами.

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

«Мы приняли такое решение, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами», — цитирует её ТАСС.

Голикова отметила, что решение поддержано президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Ранее Мишустин сообщил, что повышение МРОТ на 18,5% с 2024 года позволит увеличить зарплаты 4,8 млн граждан России.

16 марта Путин поручил обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение МРОТ на 10%.