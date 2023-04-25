Мишустин: увеличение МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5% увеличит зарплаты 4,8 млн граждан

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что повышение МРОТ на 18,5% с 2024 года позволит увеличить зарплаты 4,8 млн граждан России.
Мишустин: увеличение МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5% увеличит зарплаты 4,8 млн граждан
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«С 1 января следующего года по поручению главы государства мы проиндексируем его (МРОТ. — RT) ещё раз, но уже на 18,5%, что повысит зарплату 4,8 млн наших граждан», — цитирует его ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые «едва сводят концы с концами».

16 марта президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение МРОТ на 10%.

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