Мишустин: увеличение МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5% увеличит зарплаты 4,8 млн граждан
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«С 1 января следующего года по поручению главы государства мы проиндексируем его (МРОТ. — RT) ещё раз, но уже на 18,5%, что повысит зарплату 4,8 млн наших граждан», — цитирует его ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые «едва сводят концы с концами».
16 марта президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение МРОТ на 10%.