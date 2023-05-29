Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму двух участников запрещённого нацбатальона

Короткая ссылка
Сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Крыма, которых подозревают в участии в запрещённом добровольческом нацбатальоне имени Номана Челебиджихана*.
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму двух участников запрещённого нацбатальона
  • РИА Новости

«Сотрудники... задержали двух жителей Раздольненского района (Республика Крым), подозреваемых в участии в деятельности незаконного вооружённого формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», — говорится в заявлении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооружённом формировании, подозреваемым грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Херсонской области задержали троих человек по уголовному делу об участии в деятельности незаконного вооружённого формирования.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить