В ФСБ сообщили о задержании в Крыму двух участников запрещённого нацбатальона

Сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Крыма, которых подозревают в участии в запрещённом добровольческом нацбатальоне имени Номана Челебиджихана*.

«Сотрудники... задержали двух жителей Раздольненского района (Республика Крым), подозреваемых в участии в деятельности незаконного вооружённого формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», — говорится в заявлении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооружённом формировании, подозреваемым грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Херсонской области задержали троих человек по уголовному делу об участии в деятельности незаконного вооружённого формирования.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.