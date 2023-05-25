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В Херсонской области задержали троих предполагаемых участников незаконного формирования

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В Херсонской области задержали троих человек по уголовному делу об участии в деятельности незаконного вооружённого формирования.
В Херсонской области задержали троих предполагаемых участников незаконного формирования
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Херсонской области.

Задержаны гражданин Украины 1964 года рождения и двое граждан России 1971 и 1981 годов рождения.

По информации следствия, в 2016 году подозреваемые добровольно вступили на территории Украины в незаконное вооружённое формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*.

Ранее ФСБ задержала сотрудника частного охранного предприятия, планировавшего принять участие в боевых действиях на стороне Украины.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.

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