В Херсонской области задержали троих предполагаемых участников незаконного формирования

В Херсонской области задержали троих человек по уголовному делу об участии в деятельности незаконного вооружённого формирования.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Херсонской области.

Задержаны гражданин Украины 1964 года рождения и двое граждан России 1971 и 1981 годов рождения.

По информации следствия, в 2016 году подозреваемые добровольно вступили на территории Украины в незаконное вооружённое формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*.

Ранее ФСБ задержала сотрудника частного охранного предприятия, планировавшего принять участие в боевых действиях на стороне Украины.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.