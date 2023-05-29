Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Власти Калининградской области представили планы развития МСП в регионе

Короткая ссылка
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов представил премьер-министру России Михаилу Мишустину предложения развития малого и среднего бизнеса в регионе до 2030 года.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Считаем возможным собрать успешные региональные практики и внедрить их, стандартизировать в линейку поддержки в рамках профильных нацпроектов», — заявил Алиханов.

Он также попросил продлить финансовую поддержку центров «Мой бизнес» после 2024 года и изучить возможность внедрения механизма «Второй лишний» для предприятий, конкуренты которых покинули отечественный рынок.

Также стало известно, что в Тюменской области докапитализировали гарантийный фонд для поддержки предпринимателей на 178 млн рублей, передаёт megatyumen.ru. В настоящее время портфель действующих поручительств достигает 1,5 млрд рублей.

«Докапитализация гарантийного фонда позволит увеличить объём гарантийной поддержки в регионе более чем на 20%, что даст возможность бизнесу привлечь финансовых ресурсов ещё на 450 млн рублей», — сказал генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Ранее сообщалось, что показатели малого и среднего бизнеса в Свердловской области превысили допандемийный уровень.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить