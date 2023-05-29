Власти Калининградской области представили планы развития МСП в регионе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов представил премьер-министру России Михаилу Мишустину предложения развития малого и среднего бизнеса в регионе до 2030 года.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Считаем возможным собрать успешные региональные практики и внедрить их, стандартизировать в линейку поддержки в рамках профильных нацпроектов», — заявил Алиханов.

Он также попросил продлить финансовую поддержку центров «Мой бизнес» после 2024 года и изучить возможность внедрения механизма «Второй лишний» для предприятий, конкуренты которых покинули отечественный рынок.

Также стало известно, что в Тюменской области докапитализировали гарантийный фонд для поддержки предпринимателей на 178 млн рублей, передаёт megatyumen.ru. В настоящее время портфель действующих поручительств достигает 1,5 млрд рублей.

«Докапитализация гарантийного фонда позволит увеличить объём гарантийной поддержки в регионе более чем на 20%, что даст возможность бизнесу привлечь финансовых ресурсов ещё на 450 млн рублей», — сказал генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Ранее сообщалось, что показатели малого и среднего бизнеса в Свердловской области превысили допандемийный уровень.