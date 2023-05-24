Показатели малого и среднего бизнеса в Свердловской области превысили допандемийный уровень
По его словам, количество субъектов МСП выросло до 207 тыс. с начала текущего года.
«Количество занятых в сфере МСП выросло на 32 тыс. и составило 935,6 тыс. человек. Оптимистичные цифры превысили допандемийный уровень», — приводит слова Ионина URA.RU.
Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.