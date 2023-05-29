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Мужчина погиб из-за прилёта украинского снаряда во двор жилого дома в Белгородской области

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Украинские военные обстреляли село Графовка в Шебекинском округе Белгородской области, снаряд попал во двор жилого дома, где в этот момент занимался домашним хозяйством местный житель. Мужчина погиб, его супругу и маму доставили в больницы.
Мужчина погиб из-за прилёта украинского снаряда во двор жилого дома в Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, больше часа под обстрелом ВСУ находились населённые пункты Шебекинского городского округа.

«К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте. Его супругу с острой реакцией на стресс и маму с гипертоническим кризом бригады медиков доставляют в медучреждения», — написал он в Telegram.

Также в селе в десяти частных жилых домах взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы. Задета линия электропередачи.

Кроме того, украинские боевики обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку.

Ранее Гладков заявил, что власти региона изучают идею вооружения отрядов территориальной обороны.

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