Мужчина погиб из-за прилёта украинского снаряда во двор жилого дома в Белгородской области
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, больше часа под обстрелом ВСУ находились населённые пункты Шебекинского городского округа.
«К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте. Его супругу с острой реакцией на стресс и маму с гипертоническим кризом бригады медиков доставляют в медучреждения», — написал он в Telegram.
Также в селе в десяти частных жилых домах взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы. Задета линия электропередачи.
Кроме того, украинские боевики обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку.
Ранее Гладков заявил, что власти региона изучают идею вооружения отрядов территориальной обороны.