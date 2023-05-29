Глава Якутии рассказал об эксперименте с привлечением авиации к вызову дождей

В Якутии в 2022 году провели эксперимент по привлечению авиации к вызову осадков для борьбы с пожарами. Об этом заявил губернатор региона Айсен Николаев.

«В прошлом году мы впервые провели эксперимент: привлекли авиацию, для того чтобы превентивно вызывать дожди на тех территориях, где у нас могли быть пожары», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Николаев добавил, что в 2023 году власти Якутии развернули дополнительные силы и увеличили на 20 млн га зону своей ответственности.

Ранее в МЧС заявили, что ситуация с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась.