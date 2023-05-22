МЧС: ситуация с пожарами в Курганской области стабилизировалась

Ситуация с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиация вместе с сотрудниками и военнослужащими МЧС России из других регионов убывает в места постоянной дислокации.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.