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МЧС: ситуация с пожарами в Курганской области стабилизировалась

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Ситуация с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась.
МЧС: ситуация с пожарами в Курганской области стабилизировалась
  • © Главное управление МЧС России по Курганской области

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиация вместе с сотрудниками и военнослужащими МЧС России из других регионов убывает в места постоянной дислокации.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

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