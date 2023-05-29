В России предложили создать институт репатриации с освобождением от языкового экзамена

Российское Министерство внутренних дел предложило создать в стране институт репатриации. Такой шаг может быть сделан в рамках государственной программы переселения соотечественников в Россию.

Ведомство предложило относить к репатриантам людей, которые решили вернуться в Россию. Среди них могут быть лица, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года постоянно проживали за границей.

Также проект касается бывших граждан России и людей, которые родились или постоянно проживали на территории РСФСР и состояли в прошлом в гражданстве бывшего СССР.

Кроме того, к репатриантам предлагается отнести людей, которые имеют родственников по прямой восходящей линии, родившихся или проживавших на территории РСФСР, территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы России и имевших соответствующую гражданскую принадлежность).

Как подчёркивает РБК, репатриантов, «как лиц, имеющих культурную связь» с Россией, освободят от обязанности подтверждать владение русским языком перед подачей заявления.

Документ также уточняет основания для утраты статуса участника госпрограммы переселения соотечественников в Россию.

В апреле прошлого года в МВД сообщили, что более 1 млн человек приехали в Россию с начала действия государственной программы по переселению соотечественников, заработавшей в 2006 году.