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В Музее Победы прошёл патриотический мастер-класс для детей из Донбасса

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Участники конкурса «Лидеры России» провели урок памяти и славы для детей из Донбасса в Музее Победы.
В Музее Победы прошёл патриотический мастер-класс для детей из Донбасса
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Взгляд».

Отмечается, что победитель конкурса «Лидеры России» Олег Калинский и полуфиналист Юрий Бибишев провели мастер-класс «Боевая слава», в ходе которого рассказали об инструментах воссоздания историй героев Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие более 100 детей.

«В каждой семье есть свои герои, и для того чтобы память о них сохранялась, в проекте «Академия Лидерства» клуба лидеров России «Эльбрус» был задуман проект для молодёжи, который называется «Боевая Слава», — пояснил Калинский.

Так, во время мастер-класса победители конкурса «Лидеры России» помогли девушке, сопровождающей детскую группу, найти информацию о её дедушке, который пропал без вести.

11 мая стало известно, что концерт «Истории нашей Победы» в Ижевске посмотрели 8 тыс. человек, ещё более 73 тыс. стали его зрителями в соцсетях.

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