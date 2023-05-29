В Музее Победы прошёл патриотический мастер-класс для детей из Донбасса
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Взгляд».
Отмечается, что победитель конкурса «Лидеры России» Олег Калинский и полуфиналист Юрий Бибишев провели мастер-класс «Боевая слава», в ходе которого рассказали об инструментах воссоздания историй героев Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие более 100 детей.
«В каждой семье есть свои герои, и для того чтобы память о них сохранялась, в проекте «Академия Лидерства» клуба лидеров России «Эльбрус» был задуман проект для молодёжи, который называется «Боевая Слава», — пояснил Калинский.
Так, во время мастер-класса победители конкурса «Лидеры России» помогли девушке, сопровождающей детскую группу, найти информацию о её дедушке, который пропал без вести.
11 мая стало известно, что концерт «Истории нашей Победы» в Ижевске посмотрели 8 тыс. человек, ещё более 73 тыс. стали его зрителями в соцсетях.