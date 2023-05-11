Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Концерт «Истории нашей Победы» в Ижевске посетили 8 тысяч человек

Короткая ссылка
Концерт «Истории нашей Победы» в Ижевске посмотрели 8 тыс. человек, ещё более 73 тыс. стали его зрителями в соцсетях.
Концерт «Истории нашей Победы» в Ижевске посетили 8 тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © egon69

Об этом сообщает izhlife.ru.

«Истории нашей Победы» — часть одноимённого патриотического проекта, в рамках которого жители Удмуртии смогли рассказать о своих родных — ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла. За месяц организаторы получили более 250 таких историй.

«Главное отличие этого года в том, что мы впервые сосредоточились не на отборе участников концерта на 9 Мая, а на том, чтобы отобрать истории», — заявила Анастасия Власова, директор Centre digital & media.

Ранее progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жителей региона с 9 Мая, отметив, что День Победы был и остаётся главным, народным, великим праздником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить