Концерт «Истории нашей Победы» в Ижевске посетили 8 тысяч человек
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Об этом сообщает izhlife.ru.
«Истории нашей Победы» — часть одноимённого патриотического проекта, в рамках которого жители Удмуртии смогли рассказать о своих родных — ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла. За месяц организаторы получили более 250 таких историй.
«Главное отличие этого года в том, что мы впервые сосредоточились не на отборе участников концерта на 9 Мая, а на том, чтобы отобрать истории», — заявила Анастасия Власова, директор Centre digital & media.
Ранее progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жителей региона с 9 Мая, отметив, что День Победы был и остаётся главным, народным, великим праздником.