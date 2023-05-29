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В Ставрополье по нацпроекту обновят 16 км дорог в 2023 году

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В Ставрополье в 2023 году отремонтируют 16 км дорог с применением новых технологий по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
В Ставрополье по нацпроекту обновят 16 км дорог в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Уточняется, что дорожники будут применять технологию холодной регенерации.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгения Штепы, применение современных технологий при ремонте автодорог позволяет сделать новое дорожное полотно устойчивым к различным транспортным нагрузкам.

19 мая телеканал «360» сообщил, что в Московской области отремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.

Работы будут организованы в 23 муниципалитетах.

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