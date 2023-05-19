В Подмосковье отремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил глава регионального Минтранса Алексей Гержик, покрытие обновят на 50 дорогах.
«Все участки с интенсивным движением, поэтому при ремонте будут применять асфальтобетонные смеси ЩМА-16 и А16ВН, которые улучшат качество дорожного покрытия и продлят межремонтные сроки», — отметил он.
Работы уже выполнены на девяти центральных улицах в Егорьевске, Коломне, Подольске, Мытищах, Бронницах и Серпухове.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.