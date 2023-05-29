Автоэксперт Субботин заявил о преимуществе мотоциклистов перед водителями машин

Автоэксперт Вячеслав Субботин сравнил безопасность вождения мотоциклистов и автомобилистов. В частности, он заявил, что в процентом отношении число ДТП с участием машин и мотоциклов одинаковое, а погибших в авариях с автомобилями — больше.

«На безопасность дорожного движения влияют не правила, не штрафы, не сами транспортные средства. А качество инфраструктуры: наличие разделённых полос, многоуровневых развязок, разделений потоков, освещения дорог, хорошего покрытия», — сказал Субботин в беседе с Inforeactor.

По его мнению, в плане мастерства мотоциклисты более надёжные — они сильнее и ловчее.

«Это в основном молодые ребята. Это как в спорте: у молодых ведь другие реакции, гораздо лучше, чем у более старших поколений», — пояснил эксперт.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом показал в России в январе рост на 7%.