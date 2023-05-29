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Более 35 тысяч школьников написали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье

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Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщила, что более 35 тыс. школьников написали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье.
Более 35 тысяч школьников написали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье
  • РИА Новости

«В испытаниях приняли участие свыше 35 тыс. школьников. Русский язык является обязательным экзаменом для всех выпускников», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Как уточняет Радио 1, выпускники узнают результаты испытания не позднее 16 июня.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.

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