Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных пользователей сайта «Работа — и точка»
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По данным РИА Новости, 27 мая в соцсетях появились данные о появлении в свободном доступе файла с базой данных соискателей работы в сети «Вкусно — и точка».
«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей сайта «Работа — и точка», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
Также в пресс-службе «Вкусно — и точка» заявили, что проверяют достоверность утечки информации с сайта для соискателей.
Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство считает необходимым провести ревизию баз данных.