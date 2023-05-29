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Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных пользователей сайта «Работа — и точка»

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Роскомнадзор проверит сообщения о возможной утечке данных пользователей сайта «Работа — и точка», но уведомлений о произошедшем ведомство пока не получало.
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных пользователей сайта «Работа — и точка»
  • Gettyimages.ru

По данным РИА Новости, 27 мая в соцсетях появились данные о появлении в свободном доступе файла с базой данных соискателей работы в сети «Вкусно — и точка».  

«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей сайта «Работа — и точка», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также в пресс-службе «Вкусно — и точка» заявили, что проверяют достоверность утечки информации с сайта для соискателей.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство считает необходимым провести ревизию баз данных.

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