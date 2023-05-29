Исследование: 74% московских работодателей хотят договориться с сотрудниками, заявившими об увольнении

Согласно новому исследованию сервиса SuperJob, 74% столичных работодателей пытаются договориться с сотрудниками, которые грозят увольнением из-за условий труда.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ещё 12% компаний увольняют таких работников.

Также выяснилось, что ситуации, когда приходилось грозить работодателю своим уходом, случались у 32% жителей Москвы. Требования были выполнены у шести из десяти респондентов. Ещё 23% сотрудников уволились, а каждый десятый остался на прежних условиях.

Ранее председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.