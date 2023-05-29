Исследование: 74% московских работодателей хотят договориться с сотрудниками, заявившими об увольнении
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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ещё 12% компаний увольняют таких работников.
Также выяснилось, что ситуации, когда приходилось грозить работодателю своим уходом, случались у 32% жителей Москвы. Требования были выполнены у шести из десяти респондентов. Ещё 23% сотрудников уволились, а каждый десятый остался на прежних условиях.
Ранее председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.