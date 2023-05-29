Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Исследование: 25% россиян заявили, что их дети не пойдут на выпускной

Короткая ссылка
Сайт kp.ru провёл исследование, посвящённое тратам россиян на выпускные вечера их детей. Выяснилось, что 36% опрошенных намерены выделить на эти цели до 10 тыс. рублей.
Исследование: 25% россиян заявили, что их дети не пойдут на выпускной
  • РИА Новости

Ещё 18% респондентов сообщили, что речь идёт о сумме от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Как утверждают 9% участников опроса, они потратят на выпускной от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Ещё большие суммы выделят 6% россиян (от 30 тыс. до 50 тыс.).

По словам 25% респондентов, их дети не пойдут на выпускной.

Как уточняется, опрос проводился в соцсетях. В нём приняли участие 3,8 тыс. пользователей.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить