Исследование: 25% россиян заявили, что их дети не пойдут на выпускной

Сайт kp.ru провёл исследование, посвящённое тратам россиян на выпускные вечера их детей. Выяснилось, что 36% опрошенных намерены выделить на эти цели до 10 тыс. рублей.

Ещё 18% респондентов сообщили, что речь идёт о сумме от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Как утверждают 9% участников опроса, они потратят на выпускной от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Ещё большие суммы выделят 6% россиян (от 30 тыс. до 50 тыс.).

По словам 25% респондентов, их дети не пойдут на выпускной.

Как уточняется, опрос проводился в соцсетях. В нём приняли участие 3,8 тыс. пользователей.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.