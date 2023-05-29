Исследование: 25% россиян заявили, что их дети не пойдут на выпускной
- РИА Новости
Ещё 18% респондентов сообщили, что речь идёт о сумме от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.
Как утверждают 9% участников опроса, они потратят на выпускной от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Ещё большие суммы выделят 6% россиян (от 30 тыс. до 50 тыс.).
По словам 25% респондентов, их дети не пойдут на выпускной.
Как уточняется, опрос проводился в соцсетях. В нём приняли участие 3,8 тыс. пользователей.
Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.