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Ревматолог Асеева считает, что длительный постковидный синдром может быть причиной волчанки

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Елена Асеева, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР имени Насоновой, выразила мнение, что продолжительный постковидный синдром может быть причиной волчанки.
Ревматолог Асеева считает, что длительный постковидный синдром может быть причиной волчанки
  • Gettyimages.ru

«Коронавирусная инфекция, как и любая другая вирусная инфекция, конечно, может приводить к развитию аутоиммунных ревматических заболеваний, в том числе и к системной красной волчанке», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Асеева, если сохраняются некоторые проявления постковидного синдрома, иммунологические нарушения, то нужно обратиться к врачу.

«К примеру, если прошёл год после того, как человек переболел ковидом, а у него всё ещё есть проявления заболевания — общая слабость, болят суставы — конечно, нужно обратиться к ревматологу», — считает эксперт.

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