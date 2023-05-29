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Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер

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Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер.
Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер
  • РИА Новости

Отмечается, что стационарные дорожные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрёстках; в местах, определяемых ГИБДД.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что организация готовит поправки, которые могли бы помочь идентифицировать владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) и само средство.

В беседе с НСН эксперт пояснил, что это нужно для того, чтобы на дорогах не было нарушений.

По его словам, если номер разместить нельзя, то СИМ может ездить на специально отведённой территории, поскольку не всегда является безопасным для окружающих.

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