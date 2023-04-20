Национальный автомобильный союз предложил ввести меры для идентификации владельцев СИМ

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что организация готовит поправки, которые могли бы помочь идентифицировать владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) и само средство.

В беседе с НСН эксперт пояснил, что это нужно для того, чтобы на дорогах не было нарушений.

«Если бы камеры могли фиксировать нарушения, если бы появились номера, которые бы идентифицировали любое средство индивидуальной мобильности, на которое можно повесить номер», — сказал он.

По его словам, если номер разместить нельзя, то СИМ может ездить на специально отведённой территории, поскольку не всегда является безопасным для окружающих.

Ранее сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 35% россиян считают электросамокаты небезопасными.