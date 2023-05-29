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Из ЛНР вернулась ещё одна бригада подмосковных врачей

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Из Луганской Народной Республики вернулась последняя бригада подмосковных врачей.
Из ЛНР вернулась ещё одна бригада подмосковных врачей
  • РИА Новости

Как пишет «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области, всего в республике работали три выездные бригады подмосковных врачей, и последняя бригада вернулась в регион на прошлых выходных.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что за всё время подмосковные медработники осмотрели более 20 тыс. детей.

По данным телеканала «360», за свою работу медики получили награды ЛНР.

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