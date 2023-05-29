Суд приговорил к восьми годам колонии вымогавших деньги у Канделаки и её супруга
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд назначил Алексею Слободенюку, Евгении Москвиной и Владиславу Малушенко наказание в виде восьми лет лишения свободы», — заявили в суде.
Также каждый из фигурантов приговорён к штрафу 500 тыс. рублей.
Всех фигурантов признали виновными по п. «а» ч.3 ст. 163 УК России (вымогательство).
Отбывать наказание они будут в колониях строгого режима.
Ранее МВД сообщило о задержании организаторов сети Telegram-каналов о регионах России, вымогавших деньги у региональных руководителей и крупных предпринимателей.