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Суд приговорил к восьми годам колонии вымогавших деньги у Канделаки и её супруга

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Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам колонии трёх владельцев и администраторов Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle, вымогавших деньги у телеведущей Тины Канделаки и её супруга, директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко.
Суд приговорил к восьми годам колонии вымогавших деньги у Канделаки и её супруга
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд назначил Алексею Слободенюку, Евгении Москвиной и Владиславу Малушенко наказание в виде восьми лет лишения свободы», — заявили в суде.

Также каждый из фигурантов приговорён к штрафу 500 тыс. рублей.

Всех фигурантов признали виновными по п. «а» ч.3 ст. 163 УК России (вымогательство).

Отбывать наказание они будут в колониях строгого режима.

Ранее МВД сообщило о задержании организаторов сети Telegram-каналов о регионах России, вымогавших деньги у региональных руководителей и крупных предпринимателей. 

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