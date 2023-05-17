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МВД: задержаны организаторы сети Telegram-каналов о регионах России, вымогавшие деньги

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МВД России сообщило о задержании организаторов сети анонимных Telegram-каналов, которые вымогали средства у граждан под угрозой размещения компромата.
МВД: задержаны организаторы сети Telegram-каналов о регионах России, вымогавшие деньги
  • РИА Новости

Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как сообщается на портале «МВД МЕДИА», злоумышленниками была создана сеть анонимных каналов с целью якобы освещения общественно-политической повестки крупных российских регионов.

При этом учётные записи администраторов регистрировались на сим-карты мобильных операторов Украины, Черногории, Словении и Испании.

«Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и «токсичные» наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за нераспространение компрометирующей информации (так называемый блок на негатив) подозреваемые вымогали деньги. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК России. 

Полиция задержала в рамках этого дела диджитал-директора PR-агентства, а также заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Также задержан профессиональный журналист, который писал тексты для этих Telegram-каналов.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале Тверской районный суд Москвы арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова в рамках уголовного дела о вымогательстве.

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