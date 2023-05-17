МВД: задержаны организаторы сети Telegram-каналов о регионах России, вымогавшие деньги
- РИА Новости
Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Как сообщается на портале «МВД МЕДИА», злоумышленниками была создана сеть анонимных каналов с целью якобы освещения общественно-политической повестки крупных российских регионов.
При этом учётные записи администраторов регистрировались на сим-карты мобильных операторов Украины, Черногории, Словении и Испании.
«Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и «токсичные» наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за нераспространение компрометирующей информации (так называемый блок на негатив) подозреваемые вымогали деньги.
Возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК России.
Полиция задержала в рамках этого дела диджитал-директора PR-агентства, а также заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Также задержан профессиональный журналист, который писал тексты для этих Telegram-каналов.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В феврале Тверской районный суд Москвы арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова в рамках уголовного дела о вымогательстве.