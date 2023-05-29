Путин подписал закон о праве на пенсию по потере кормильца детям и внукам военнослужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, по которым дети, братья, сёстры и внуки погибших военнослужащих, имеющие право на пенсию по потере кормильца, будут продолжать получать выплаты после того, как им исполнилось 18 лет и они окончили школу, до 1 сентября того года, когда они завершили обучение.

В частности, речь идёт о тех, кто достиг возраста 18 лет, завершил обучение в школе, но ещё не поступил в другое учебное заведение.

В середине апреля Путин одобрил закон об упрощении процедуры признания военных пропавшими без вести и погибшими в зоне специальной военной операции.

Согласно нормам закона, военный может быть признан пропавшим без вести в течение полугода.

При этом для выдачи справки о смерти будет достаточно заявления командира, видевшего, что его подчинённый погиб.