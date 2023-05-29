В Петербурге проведут реставрацию двух зданий на площади Островского в 2023 году

В Санкт-Петербурге проведут реставрацию зданий Министерства народного просвещения и Дирекции императорских театров на площади Островского до конца 2023 года.

Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Оба здания являются памятниками федерального значения.

«Реставрацию знаменитых зданий архитектурного ансамбля улицы Зодчего Росси мы проводим на средства городского бюджета по программе КГИОП», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.