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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в июне и трёх выходных

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В Роструде напомнили, что длинные выходные и четырёхдневная рабочая неделя ожидают россиян в связи с празднованием Дня России.
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в июне и трёх выходных
  • РИА Новости

«В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня», — говорится в сообщении.

В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно.

Ранее сообщалось, что сайт kp.ru провёл исследование и выяснил, какую сумму россияне готовы потратить на отдых в 2023 году.

Отмечается, что большинство россиян, а именно две трети от тех, кто отпуск всё же планирует, намерены уложиться в сумму до 100 тысяч рублей на семью.

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