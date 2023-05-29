В столице начали тестирование привязки карты москвича к приложению «Метро Москвы»

В российской столице запустили в тестовом режиме синхронизацию карты москвича с приложением «Метро Москвы», заявил глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

«Мы начинаем тестировать привязку карты москвича к приложению «Метро Москвы». Приглашаю всех желающих принять участие. Уже летом новая функция заработает полноценно для всех пользователей карты», — цитирует его kp.ru.

Ликсутов также сообщил о перезапуске проекта «Экскурсии в метро», посвящённого истории столичного метрополитена.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.