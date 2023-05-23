В Москве сообщили о перезапуске проекта «Экскурсии в метро»

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о перезапуске проекта «Экскурсии в метро», посвящённого истории столичного метрополитена.

Решение о создании единой площадки приняли с целью упорядочить деятельность экскурсоводов, сообщает kp.ru со ссылкой на слова Ликсутова.

По его словам, на сайте https://tour.mosmetro.ru представлены все гиды, которые проводят экскурсии в метро. Каждый из них аккредитован и использует авторские маршруты. Таким образом, посетитель сайта может изучить все экскурсии и записаться на понравившуюся онлайн.

Благодаря проекту уже более 8 тыс. человек поучаствовали в экскурсиях по метро.

Ранее URA.RU передавало, что аэропорт Нового Уренгоя в этом году впервые стал участником акции «Ночь музеев».