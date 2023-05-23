Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве сообщили о перезапуске проекта «Экскурсии в метро»

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о перезапуске проекта «Экскурсии в метро», посвящённого истории столичного метрополитена.

Решение о создании единой площадки приняли с целью упорядочить деятельность экскурсоводов, сообщает kp.ru со ссылкой на слова Ликсутова.

По его словам, на сайте https://tour.mosmetro.ru представлены все гиды, которые проводят экскурсии в метро. Каждый из них аккредитован и использует авторские маршруты. Таким образом, посетитель сайта может изучить все экскурсии и записаться на понравившуюся онлайн.

Благодаря проекту уже более 8 тыс. человек поучаствовали в экскурсиях по метро.

Ранее URA.RU передавало, что аэропорт Нового Уренгоя в этом году впервые стал участником акции «Ночь музеев».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить