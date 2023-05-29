В Курганской области на нескольких трассах из-за жары ввели ограничение движения для грузовиков

В Курганской области на нескольких трассах в связи с сильной жарой введено ограничение движения для грузовиков, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.

Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ограничение будет действовать 29 мая с 12:00 до 20:00 часов по местному времени.

«Ограничение вводится на участках: 125 км — 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, 0 км — 91 км автодороги Р-254 «Иртыш» (подъезд к г. Тюмень) и 12 км — 465 км автодороги Р-254 «Иртыш», — заявили в Упрдоре.

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