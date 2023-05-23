Метеоролог Макарова назвала нестабильной погоду в центральных регионах России

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в центральных регионах во второй половине недели.

«Пока будет неустойчиво именно оттого, что земля прогреется из-за высокого солнца, будет происходить перемешивание слоёв в атмосфере, будут формироваться облака», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, вся европейская часть России будет находиться в погодной «неопределённости» в течение какого-то времени.

Как отметила Макарова, в Москве температура воздуха во второй половине недели вырастет примерно на четыре градуса.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН сообщил, что после непродолжительного похолодания в столице вновь потеплеет, в начале недели столбики термометров превысят отметку +20 °С.