Налоговый консультант Мельникова назвала причины отказа в вычете

Налоговый консультант Людмила Мельникова назвала причины отказа в вычете.

«Очень много причин, по которым налоговая инспекция может отказать в вычете. Квартиру купили за счёт государства или на средства материнского капитала. Здесь тоже вычет никак не получить и отказ будет правомерен. Также откажут, если декларация подаётся по квартире, купленной у близкого родственника», — сказала Мельникова URA.RU.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение, покупку лекарств, а также о стимулировании производства высокотехнологичного оборудования.