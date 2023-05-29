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Налоговый консультант Мельникова назвала причины отказа в вычете

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Налоговый консультант Людмила Мельникова назвала причины отказа в вычете.
Налоговый консультант Мельникова назвала причины отказа в вычете
  • Gettyimages.ru

«Очень много причин, по которым налоговая инспекция может отказать в вычете. Квартиру купили за счёт государства или на средства материнского капитала. Здесь тоже вычет никак не получить и отказ будет правомерен. Также откажут, если декларация подаётся по квартире, купленной у близкого родственника», — сказала Мельникова URA.RU.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение, покупку лекарств, а также о стимулировании производства высокотехнологичного оборудования.

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