Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение в России

Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение, покупку лекарств, а также о стимулировании производства высокотехнологичного оборудования.

Как сообщает ТАСС, в целях поддержки семей с детьми предлагается увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребёнка более чем в два раза: сейчас установленная законом предельная сумма расходов, с которой гражданин может получить вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), составляет 50 тыс. рублей.

Депутаты предлагают повысить её до 110 тыс. рублей.

Также предлагается увеличить размер налогового вычета по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и на покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели, с которой можно будет получить налоговый вычет, вырастет с 120 тыс. до 150 тыс. рублей.

Ранее профессор, доктор экономических наук председатель совета Общероссийской общественной организации «Финпотребсоюз» Игорь Костиков рассказал, в каком случае человеку могут отказать в получении налогового вычета. По его словам, на налоговый вычет не могут рассчитывать люди, которые имеют какую-либо задолженность перед государством.

Юрист, эксперт по трудовому праву, налоговый консультант компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева дала советы по оформлению налогового вычета.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News также высказалась о ситуации с социальными выплатами.