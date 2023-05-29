Для тушения природного пожара в Башкирии привлекли вертолёт

Для тушения природного пожара в Дюртюлинском районе Башкирии привлекли вертолёт.

Как пишет mkset.ru со ссылкой на данные МЧС по республике, ранее в регионе загорелась сухая трава, площадь возгорания оценивается примерно в 8 га.

«На месте работают силы и средства МЧС России, добровольных пожарных команд и местное население. В тушении задействовано пять автоцистерн. Направлен вертолёт госкомитета РБ по ЧС», — говорится в заявлении.

Ранее Авиалесоохрана сообщила, что за прошедшие сутки сотрудники лесопожарной службы в России потушили 70 природных пожаров на площади свыше 17 тыс. га.

В Свердловской области более 400 десантников задействовали в борьбе с пожарами.

Как сообщало URA.RU, власти ЯНАО ввели особый противопожарный режим, который начал действовать 26 мая.