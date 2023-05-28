Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили 70 природных пожаров в России за сутки
- РИА Новости
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27 мая в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 70 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 17 252 гектаров», — цитирует заявление РИА Новости.
Уточняется, чтополуночи 28 мая в России действовал 51 лесной пожар на площади 4 998 гектаров, которые активно тушили.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области более 400 десантников задействованы в борьбе с пожарами.