Десять природных пожаров потушили за сутки в Тюменской области
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.
В частности, ликвидировано четыре лесных пожара на площади 15,3 га, при этом зафиксировано два новых — на площади 5,5 га.
В настоящее время в регионе действует восемь лесных пожаров на площади 537 га, передаёт megatyumen.ru.
Три из них локализованы на площади 48,5 га.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области более 400 десантников задействованы в борьбе с пожарами.