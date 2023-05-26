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Десять природных пожаров потушили за сутки в Тюменской области

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В Тюменской области в течение суток 25 мая специалисты ликвидировали десять природных пожаров.
Десять природных пожаров потушили за сутки в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

В частности, ликвидировано четыре лесных пожара на площади 15,3 га, при этом зафиксировано два новых — на площади 5,5 га.

В настоящее время в регионе действует восемь лесных пожаров на площади 537 га, передаёт megatyumen.ru.

Три из них локализованы на площади 48,5 га.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области более 400 десантников задействованы в борьбе с пожарами.

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