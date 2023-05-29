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Исследование: менее трети россиян на удалёнке не отвлекаются на сторонние дела

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Онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru провели совместное исследование, чтобы выяснить, как часто россияне, работающие из дома, отвлекаются от дел.
Исследование: менее трети россиян на удалёнке не отвлекаются на сторонние дела
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, выяснилось, что только 30% респондентов, работая удалённо, ни на что не отвлекаются.

Остальные признались, что в условиях удалённого графика могут заниматься не связанными с работой делами: выйти в магазин — 42%, уехать из дома — 31%, читать или просматривать фильмы — около 30%, пойти на прогулку с домашним животным — 9%, поиграть в компьютерные игры — 6%.

Чаще всего отвлекаться от работы позволяют себе работники сферы маркетинга и PR (56%), IT (55%), консультанты (45%).

Реже других позволяют себе отвлекаться от работы дома специалисты сферы продаж (55%) и бухгалтеры (39%).

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.

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