Исследование: менее трети россиян на удалёнке не отвлекаются на сторонние дела

Онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru провели совместное исследование, чтобы выяснить, как часто россияне, работающие из дома, отвлекаются от дел.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, выяснилось, что только 30% респондентов, работая удалённо, ни на что не отвлекаются.

Остальные признались, что в условиях удалённого графика могут заниматься не связанными с работой делами: выйти в магазин — 42%, уехать из дома — 31%, читать или просматривать фильмы — около 30%, пойти на прогулку с домашним животным — 9%, поиграть в компьютерные игры — 6%.

Чаще всего отвлекаться от работы позволяют себе работники сферы маркетинга и PR (56%), IT (55%), консультанты (45%).

Реже других позволяют себе отвлекаться от работы дома специалисты сферы продаж (55%) и бухгалтеры (39%).

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.