На Ставрополье разоблачили группу страховых мошенников, устраивавших фиктивные ДТП

В Ставропольском крае разоблачили группу страховых мошенников, устраивавших фиктивные ДТП. Об этом информирует Следственный комитет России.

Как сообщили в СК, в состав преступной группы входили около 30 человек, в том числе представители экспертных учреждений, страховых компаний и правоохранительных органов.

По данным следствия, злоумышленники организовали инсценировки ДТП в период с декабря 2020 года по октябрь 2021 года. В последующем они формировали выплатные дела и направляли их в страховые компании, в том числе в «Росгосстрах», для получения страховой компенсации.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, общий оборот денежных средств на банковских картах фигурантов составляет более 1,5 млрд рублей. Устанавливаются источники получения доходов.

В сообщении говорится, что один из активных участников преступной группы, Игорь Резенков, был задержан при попытке пересечения госграницы на пропускном пункте «Верхний Ларс».

Продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159.5 УК России.

Ранее сообщалось, что в крупнейших банках страны выявили новую схему мошенничества, когда злоумышленники, чтобы получить деньги, оказывают давление не только на жертв, но и на членов их семей и родственников.