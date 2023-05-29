Юрист Соловьёв оценил идею сделать льготный налоговый режим для ИП из числа ветеранов

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова ввести льготную ставку 3% по упрощённой системе налогообложения для ИП, имеющих статус ветерана боевых действий.

«Вопрос поддержки наших воинов — святой и важный. Государство делает всё, чтобы наши бойцы и члены их семей чувствовали заслуженные ими заботу и внимание. Однако предоставление такой налоговой льготы может привести к появлению схем по оптимизации налогообложения, когда номинально ИП будет ветеран боевых действий, однако реально предпринимательскую деятельность будут осуществлять совсем другие люди», — считает юрист.

Он также считает, что подобный льготный режим мог бы быть применён к тем, кто имеет ранение или инвалидность.

«В этом случае пониженная налоговая ставка могла бы компенсировать ограничения по здоровью, которые есть у ветеранов боевых действий», — заметил Соловьёв.

Ранее депутат ГД Власов предложил ввести льготный налоговый режим для ИП из числа ветеранов.