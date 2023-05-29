Глава GIM Unimpresa: порядка 110 компаний Италии имеют свои производства в России

Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в интервью РИА Новости рассказал, что порядка 110 итальянских компаний имеют свои производства в России.

«Большинство моих соотечественников по-прежнему работают в России. Это 150 частных компаний, что входят в GIM Unimpresa», — сказал Торрембини.

Он рассказал, что порядка 110 этих компаний имеют свои производства на территории России.

Также Торрембини сообщил, что 99% сотрудников этих компаний, работающих в России, — россияне.

При этом годовой оборот компаний равен почти 6 миллиардам евро.

«Одни выпускают макароны, сыры, колбасы, другие изготавливают строительные материалы, цемент, керамическую плитку, третьи заняты в фармацевтике, химии», — отметил глава ассоциации.

Ранее Торрембини заявил, что итальянские компании не намерены покидать российский рынок под давлением со стороны стран Запада.