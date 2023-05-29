Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава GIM Unimpresa: порядка 110 компаний Италии имеют свои производства в России

Короткая ссылка
Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в интервью РИА Новости рассказал, что порядка 110 итальянских компаний имеют свои производства в России.
Глава GIM Unimpresa: порядка 110 компаний Италии имеют свои производства в России
  • РИА Новости

«Большинство моих соотечественников по-прежнему работают в России. Это 150 частных компаний, что входят в GIM Unimpresa», — сказал Торрембини.

Он рассказал, что порядка 110 этих компаний имеют свои производства на территории России.

Также Торрембини сообщил, что 99% сотрудников этих компаний, работающих в России, — россияне.

При этом годовой оборот компаний равен почти 6 миллиардам евро.

«Одни выпускают макароны, сыры, колбасы, другие изготавливают строительные материалы, цемент, керамическую плитку, третьи заняты в фармацевтике, химии», — отметил глава ассоциации.

Ранее Торрембини заявил, что итальянские компании не намерены покидать российский рынок под давлением со стороны стран Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить