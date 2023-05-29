Глава GIM Unimpresa Торрембини: итальянский бизнес не будет покидать Россию

Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что итальянские компании не намерены покидать российский рынок под давлением со стороны стран Запада.

Его заявление приводит РИА Новости.

Он назвал сложившуюся ситуацию психологически тяжёлой, поскольку ассоциация находится под давлением со стороны западных политиков и СМИ. По его словам, из Франции, Германии, США и других стран ему «без конца звонят» и интересуются, не уехал ли он ещё из России.

По его словам, итальянский бизнес за последние тридцать лет инвестировал в российскую экономику миллиарды евро, десятки компаний открыли на территории России предприятия.

«Мы не собираемся покидать такой привлекательный рынок», — заявил Торрембини.

В начале мая сообщалось, что итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group намерен уйти с российского рынка.

В январе чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что, по оценке экспертов, иностранные компании потеряли около $240 млрд из-за санкций против России.