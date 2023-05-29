Глава GIM Unimpresa Торрембини: итальянский бизнес не будет покидать Россию
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Его заявление приводит РИА Новости.
Он назвал сложившуюся ситуацию психологически тяжёлой, поскольку ассоциация находится под давлением со стороны западных политиков и СМИ. По его словам, из Франции, Германии, США и других стран ему «без конца звонят» и интересуются, не уехал ли он ещё из России.
По его словам, итальянский бизнес за последние тридцать лет инвестировал в российскую экономику миллиарды евро, десятки компаний открыли на территории России предприятия.
«Мы не собираемся покидать такой привлекательный рынок», — заявил Торрембини.
В начале мая сообщалось, что итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group намерен уйти с российского рынка.
В январе чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что, по оценке экспертов, иностранные компании потеряли около $240 млрд из-за санкций против России.