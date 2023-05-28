В очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани скопилось более 100 грузовиков
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Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
«В очереди на Керченскую переправу находится 111 транспортных средств. Они расположены на накопительной парковке в посёлке Ильич», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте дежурят волонтёры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.
20 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым сообщили, что работа Керченской паромной переправы, соединяющей Краснодарский край и Крым, возобновлена.