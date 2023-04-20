Паромное сообщение на Керченской переправе восстановлено после тумана

Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Краснодарский край и Республику Крым, возобновлена.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

«По состоянию на 09:20 20 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее работа Керченской паромной переправы была приостановлена.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Уралгидрометцентра, в Свердловской области в четверг, 20 апреля, прогнозируются порывистый ветер и мокрый снег, переходящий в дождь.