Паромное сообщение на Керченской переправе восстановлено после тумана
- РИА Новости
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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
«По состоянию на 09:20 20 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее работа Керченской паромной переправы была приостановлена.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Уралгидрометцентра, в Свердловской области в четверг, 20 апреля, прогнозируются порывистый ветер и мокрый снег, переходящий в дождь.