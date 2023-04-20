Паромное сообщение на Керченской переправе приостановлено из-за тумана

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Работа Керченской паромной переправы приостановлена.
Паромное сообщение на Керченской переправе приостановлено из-за тумана
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU со ссылкой на сайт Уралгидрометцентра сообщило, что в Свердловской области в четверг, 20 апреля, прогнозируется порывистый ветер и мокрый снег, переходящий в дождь.

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