Паромное сообщение на Керченской переправе приостановлено из-за тумана

Работа Керченской паромной переправы приостановлена.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU со ссылкой на сайт Уралгидрометцентра сообщило, что в Свердловской области в четверг, 20 апреля, прогнозируется порывистый ветер и мокрый снег, переходящий в дождь.