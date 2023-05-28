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В ФТС заявили об активизации украинских перевозчиков наркотиков

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Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что в прошлом году на северо-западной российской границе украинцы стали активнее пытаться провозить наркотики.
В ФТС заявили об активизации украинских перевозчиков наркотиков
  • РИА Новости

«Начиная с прошлого года на западной границе — наша северо-западная граница с Евросоюзом — появилось новое направление преступной деятельности — это попытки провоза наркотиков гражданами Украины в легковых автомобилях», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, явление носит масштабный характер. Давыдов отметил, что украинский наркотрафик может быть частью антироссийских действий.

Вместе с этим он отметил, что таможенники активно работают и предпринимают шаги по блокировке украинского наркотрафика.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что работа МВД показывает, что Украина вовлечена в наркобизнес в России.

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