В ФТС заявили об активизации украинских перевозчиков наркотиков
- РИА Новости
«Начиная с прошлого года на западной границе — наша северо-западная граница с Евросоюзом — появилось новое направление преступной деятельности — это попытки провоза наркотиков гражданами Украины в легковых автомобилях», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, явление носит масштабный характер. Давыдов отметил, что украинский наркотрафик может быть частью антироссийских действий.
Вместе с этим он отметил, что таможенники активно работают и предпринимают шаги по блокировке украинского наркотрафика.
Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что работа МВД показывает, что Украина вовлечена в наркобизнес в России.