В ФТС заявили об активизации украинских перевозчиков наркотиков

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что в прошлом году на северо-западной российской границе украинцы стали активнее пытаться провозить наркотики.

«Начиная с прошлого года на западной границе — наша северо-западная граница с Евросоюзом — появилось новое направление преступной деятельности — это попытки провоза наркотиков гражданами Украины в легковых автомобилях», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, явление носит масштабный характер. Давыдов отметил, что украинский наркотрафик может быть частью антироссийских действий.

Вместе с этим он отметил, что таможенники активно работают и предпринимают шаги по блокировке украинского наркотрафика.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что работа МВД показывает, что Украина вовлечена в наркобизнес в России.